Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà G2 Số 03 Thành công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lên kế hoạch & triển khai chiến dịch Marketing (Facebook, Google, Zalo).

Chạy quảng cáo Facebook Ads, Google Ads

Quản lý Fanpage, Website, Zalo Tối , Facebook (tối ưu nội dung, lên kế hoạch đăng bài).

SEO Website: Nghiên cứu từ khóa, phân tích traffic.

Email Marketing & Zalo Marketing: gửi email chăm sóc khách hàng.

Phân tích dữ liệu & tối ưu chiến dịch để tăng tỷ lệ chuyển đổi (ROI).

Phối hợp với Content Team để tạo nội dung sáng tạo, hấp dẫn.

Theo dõi xu hướng thị trường, nghiên cứu đối thủ, đề xuất chiến lược cải thiện

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: không cần nhiều kinh nghiệm (chuyên ngành Marketing hoặc Digital Marketing là lợi thế)

Có kiến thức về quảng cáo online

Tư duy sáng tạo, nắm bắt trend nhanh, có khả năng lên ý tưởng chiến dịch.

Kỹ năng làm việc nhóm, phân tích dữ liệu, quản lý ngân sách quảng cáo.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 13 - 18 triệu VNĐ/tháng + Thưởng KPI theo hiệu suất chiến dịch.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội học hỏi và phát triển.

Được đào tạo về Digital Marketing, SEO, Quảng cáo Online.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Marketing Leader.

Tham gia BHYT, BHXH, nghỉ phép theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

