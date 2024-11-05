Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH KHT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Công Ty TNHH KHT Group
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH KHT Group

Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 290 Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Sản phẩm: Đồ gia dụng
Được đào tạo:
Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng, đối tượng khách hàng mục tiêu,…
Viết content + hình ảnh + video + chạy ADS
Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến lược quảng cáo
Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy quảng cáo hàng ngày.
Tạo dựng, xây dựng nội dung fanpage
Thu hút like fanpage

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Là người yêu thích quảng cáo, thử thách bản thân và chịu được áp lực cao
Thái độ nghiêm túc, cầu tiến, ham học hỏi
Trung thực, nhanh nhẹn, thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm
Có laptop cá nhân

Tại Công Ty TNHH KHT Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 3.500.000/tháng + Thưởng % Doanh số (nếu có)
Lương cứng: 3.500.000/tháng + Thưởng % Doanh số (nếu có)
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được đào tạo bởi các leaders có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Marketing: content+hìnhảnh+video+chạy ADS
Thời gian làm việc T2-T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KHT Group

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH KHT Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 290 Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

