Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH KHT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 290 Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Sản phẩm: Đồ gia dụng

Được đào tạo:

Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng, đối tượng khách hàng mục tiêu,…

Viết content + hình ảnh + video + chạy ADS

Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến lược quảng cáo

Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy quảng cáo hàng ngày.

Tạo dựng, xây dựng nội dung fanpage

Thu hút like fanpage

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Là người yêu thích quảng cáo, thử thách bản thân và chịu được áp lực cao

Thái độ nghiêm túc, cầu tiến, ham học hỏi

Trung thực, nhanh nhẹn, thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm

Có laptop cá nhân

Tại Công Ty TNHH KHT Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 3.500.000/tháng + Thưởng % Doanh số (nếu có)

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Được đào tạo bởi các leaders có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Marketing: content+hìnhảnh+video+chạy ADS

- Thời gian làm việc T2-T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KHT Group

