Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing, quản trị nội dung trên Facebook, TikTok, Shopee,…

Quản lý đơn hàng, vận hành các kênh TMĐT, website, fanpage.

Lên ý tưởng và thực hiện chiến dịch quảng cáo online, tối ưu hiệu quả marketing.

Tìm kiếm, làm việc với KOL/KOC, triển khai chiến dịch influencer marketing.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện online & offline, thúc đẩy tăng trưởng khách hàng

Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing và đề xuất phương án tối ưu.

Hỗ trợ các công việc khác nhằm gia tăng khách hàng và phát triển thương hiệu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền thông, các văn bằng tương đương liên quan đến biên tập, viết nội dung là một lợi thế

Có khả năng viết linh hoạt, đa dạng

Tôn trọng các quy định về deadline, báo cáo v.v…

Tại Công ty Cổ phần Clever Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7-10M + Phụ cấp

Review tăng lương 2 lần/năm

Du lịch 2 lần / năm

Thưởng các đợt lễ Tết (Tết dương, 30/4, 2/9, SN công ty), thưởng Tết tháng 13

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cùng Cơ hội tiếp cận với "siêu công nghệ" Google & Facebook

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Clever Group

