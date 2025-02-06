Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Clever Group
- Hà Nội:
- Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing, quản trị nội dung trên Facebook, TikTok, Shopee,…
Quản lý đơn hàng, vận hành các kênh TMĐT, website, fanpage.
Lên ý tưởng và thực hiện chiến dịch quảng cáo online, tối ưu hiệu quả marketing.
Tìm kiếm, làm việc với KOL/KOC, triển khai chiến dịch influencer marketing.
Hỗ trợ tổ chức sự kiện online & offline, thúc đẩy tăng trưởng khách hàng
Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing và đề xuất phương án tối ưu.
Hỗ trợ các công việc khác nhằm gia tăng khách hàng và phát triển thương hiệu.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng viết linh hoạt, đa dạng
Tôn trọng các quy định về deadline, báo cáo v.v…
Tại Công ty Cổ phần Clever Group Thì Được Hưởng Những Gì
Review tăng lương 2 lần/năm
Du lịch 2 lần / năm
Thưởng các đợt lễ Tết (Tết dương, 30/4, 2/9, SN công ty), thưởng Tết tháng 13
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cùng Cơ hội tiếp cận với "siêu công nghệ" Google & Facebook
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Clever Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
