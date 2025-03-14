Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 21, TT7, Foresa 2A, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing kỹ thuật số để tăng nhận diện thương hiệu và doanh số.
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing , Facebook Ads, Social Media Marketing.
Phân tích dữ liệu marketing, báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất các giải pháp tối ưu.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng marketing mới.
Xây dựng và quản lý ngân sách marketing.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing tích hợp (Integrated Marketing Campaigns).
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.
Theo dõi và đo lường hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả định kỳ.
Đề xuất và triển khai các ý tưởng sáng tạo để thu hút khách hàng.
Quản lý và tương tác với cộng đồng mạng xã hội.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing (Google Analytics, Facebook Insights, ...).
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2 TT04, Đường Foresa 3, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

