Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch Marketing tại thị trường Nhật Bản và các thị trường quốc tế khác
Phối hợp với đội nhóm để sản xuất các nội dung, hình ảnh, video... của ấn phẩm, tài liệu marketing trên các kênh online như website, Facebook, Youtube,Linkedin, v.v...
Phân tích & đo lường hiệu quả các hoạt động truyền thông theo thường niên/quý/tháng
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing trên các nền tảng số
Biết tiếng Nhật là lợi thế
Ưu tiên có hiểu biết về lĩnh vực IT
Có tư duy hệ thống, sáng tạo, biết sắp xếp quản lý công việc và quản lý thời gian tốt
Nhanh nhẹn, teamwork, có trách nhiệm và chủ động
Mong muốn học hỏi và có tinh thần cố gắng.
Biết tiếng Nhật là lợi thế
Ưu tiên có hiểu biết về lĩnh vực IT
Có tư duy hệ thống, sáng tạo, biết sắp xếp quản lý công việc và quản lý thời gian tốt
Nhanh nhẹn, teamwork, có trách nhiệm và chủ động
Mong muốn học hỏi và có tinh thần cố gắng.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, thân thiện và hỗ trợ.
Mức lương hấp dẫn, cơ hội thăng tiến rộng mở
Được đào tạo liên tục và chuyên nghiệp để phát huy hết khả năng của bản thân
Được đào tạo kiến thức cơ bản về IT, kỹ thuật theo nhu cầu của dự án
Thưởng theo hiệu quả công việc, tháng lương 13, và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác
Teambuilding 3 tháng/lần (thưởng cá nhân, tập thể nếu đạt giải)
Nghỉ mát 1 năm/1 lần
Teabreak: trà, cà phê, hoa quả, bánh kẹo, v.v...
Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 17h30, Thứ 2 đến Thứ 6. Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật.
Review lương 6 tháng/lần
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động Việt Nam và các chế độ phúc lợi của công ty, hệ thống máy tính hiện đại, v.v...
Hỗ trợ phí gửi xe
Mức lương hấp dẫn, cơ hội thăng tiến rộng mở
Được đào tạo liên tục và chuyên nghiệp để phát huy hết khả năng của bản thân
Được đào tạo kiến thức cơ bản về IT, kỹ thuật theo nhu cầu của dự án
Thưởng theo hiệu quả công việc, tháng lương 13, và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác
Teambuilding 3 tháng/lần (thưởng cá nhân, tập thể nếu đạt giải)
Nghỉ mát 1 năm/1 lần
Teabreak: trà, cà phê, hoa quả, bánh kẹo, v.v...
Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 17h30, Thứ 2 đến Thứ 6. Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật.
Review lương 6 tháng/lần
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động Việt Nam và các chế độ phúc lợi của công ty, hệ thống máy tính hiện đại, v.v...
Hỗ trợ phí gửi xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI