Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 19, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình,, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

•Lập và triển khai hoạt động Marketing bán hàng, thương hiệu; báo cáo kết quả thực hiện theo Quy định của Khối KD;

•Quản lý nhận diện trưng bày tại từng Showroom (Kiểm tra, đánh giá tuân thủ và đề xuất nâng cấp theo tiêu chuẩn của thương hiệu KD);

•Tham gia biên soạn tài liệu đào tạo marketing bán hàng, thương hiệu, sản phẩm theo yêu cầu kinh doanh;

•Triển khai định hướng và kiểm soát hoạt động marketing của NSBH đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn của Cty Phân phối và quy định NV Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 22 - 28, sức khỏe tốt Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Nam, tuổi từ 22 - 28, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận Làm giờ hành chính, nghỉ chiều thứ 7 Đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước Khám sức khỏe định kỳ, Review lương hằng năm Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao tại Cty. Chế độ khác theo quy định Công ty và quy chế Công đoàn

Thu nhập: thỏa thuận

Làm giờ hành chính, nghỉ chiều thứ 7

Đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước

Khám sức khỏe định kỳ, Review lương hằng năm

Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao tại Cty.

Chế độ khác theo quy định Công ty và quy chế Công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin