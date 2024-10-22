Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI
- Đồng Nai: Số 19, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình,, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
•Lập và triển khai hoạt động Marketing bán hàng, thương hiệu; báo cáo kết quả thực hiện theo Quy định của Khối KD;
•Quản lý nhận diện trưng bày tại từng Showroom (Kiểm tra, đánh giá tuân thủ và đề xuất nâng cấp theo tiêu chuẩn của thương hiệu KD);
•Tham gia biên soạn tài liệu đào tạo marketing bán hàng, thương hiệu, sản phẩm theo yêu cầu kinh doanh;
•Triển khai định hướng và kiểm soát hoạt động marketing của NSBH đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn của Cty Phân phối và quy định NV Marketing.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 22 - 28, sức khỏe tốt
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: thỏa thuận
Làm giờ hành chính, nghỉ chiều thứ 7
Đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước
Khám sức khỏe định kỳ, Review lương hằng năm
Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao tại Cty.
Chế độ khác theo quy định Công ty và quy chế Công đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
