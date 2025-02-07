Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

A. NHIỆM VỤ & QUYỀN HẠN:

• Thực hiện việc CSKH của Công ty

• Kiểm tra liên lạc của các kinh doanh và tổng hợp báo cáo hàng tuần.

• Tổng hợp, rà soát báo cáo, CVCB của các NVKD, Trưởng nhóm hàng tuần, tháng

• Phân chia dữ liệu khách hàng từ các nguồn thu thập được, xử lý các vấn đề khác liên quan đến khách

hàng

• Ghi biên bản nội dung cuộc họp mỗi tháng

• Cập nhật tỷ lệ % hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh các nhóm gửi toàn trung tâm cuối mỗi tuần, tháng.

• Thực hiện việc chuyển dữ liệu khách hàng theo quy chế và theo chỉ đạo của GĐVP

• Đào tạo việc sử dụng hệ thống CRM cho nhân viên kinh doanh mới,

• Cập nhật và đào tạo các chức năng mới của hệ thống CRM, xử lý các vấn đề liên quan đến CRM

• Cập nhật thông tin thanh toán gửi sang bộ phận TCKT hàng ngày.

• Đầu mối quản lý, xử lý và báo cáo tình hình đăng ký khuyến mại định kỳ.

• Xử lý các vấn đề chung khác liên quan đếnn kinh doanh

• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Giám đốc VP/CN và BLĐ Công ty.

• Báo cáo công việc: hàng tuần, hàng tháng theo quy định.