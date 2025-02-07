Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)
- Hà Nội: Tầng 6, tầng 7 tòa Detech Tower
- Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
A. NHIỆM VỤ & QUYỀN HẠN:
• Thực hiện việc CSKH của Công ty
• Kiểm tra liên lạc của các kinh doanh và tổng hợp báo cáo hàng tuần.
• Tổng hợp, rà soát báo cáo, CVCB của các NVKD, Trưởng nhóm hàng tuần, tháng
• Phân chia dữ liệu khách hàng từ các nguồn thu thập được, xử lý các vấn đề khác liên quan đến khách
hàng
• Ghi biên bản nội dung cuộc họp mỗi tháng
• Cập nhật tỷ lệ % hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh các nhóm gửi toàn trung tâm cuối mỗi tuần, tháng.
• Thực hiện việc chuyển dữ liệu khách hàng theo quy chế và theo chỉ đạo của GĐVP
• Đào tạo việc sử dụng hệ thống CRM cho nhân viên kinh doanh mới,
• Cập nhật và đào tạo các chức năng mới của hệ thống CRM, xử lý các vấn đề liên quan đến CRM
• Cập nhật thông tin thanh toán gửi sang bộ phận TCKT hàng ngày.
• Đầu mối quản lý, xử lý và báo cáo tình hình đăng ký khuyến mại định kỳ.
• Xử lý các vấn đề chung khác liên quan đếnn kinh doanh
• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Giám đốc VP/CN và BLĐ Công ty.
• Báo cáo công việc: hàng tuần, hàng tháng theo quy định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI