Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AVIYANTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AVIYANTA
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AVIYANTA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: chung cư CT1 B1 khu Đô Thị Xa La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kịch bản cho các trang mạng xã hội của công ty, viết content.
- Phối hợp với trưởng bộ phận, bộ phận Editor để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.
- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến về Content nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khán giả...
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
- Khả năng sáng tạo nội dung, nắm bắt xu hướng nhu cầu khán giả...
- Kỹ năng tìm kiếm khai thác thông tin trên internet, mạng xã hội.
- Bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ với các nội dung đang làm, mọi sản phẩm thuộc quyền sở hữu công ty không được phép chia sẻ và sử dụng cho mục đích khác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AVIYANTA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn: thỏa thuận khi ứng tuyển
- Phụ cấp bao gồm: công đoàn (team lead đóng cho nhân viên), tiệc trà hằng ngày
- Thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng doanh thu, thưởng tháng. - Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ.
- Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động (BHXH,BHYT...)
- Được cung cấp công cụ làm việc và đào tạo phát triển chuyên môn các nền tảng xã hội. Được hướng dẫn đào tạo bài bản từ khi mới nhận việc.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo.
- Tham gia tổ chức sinh nhật, các hoạt động tập thể, du lịch hàng năm.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ Nhân viên -> Chuyên viên -> Chuyên gia -> Quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AVIYANTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AVIYANTA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 08 - LK 33, khu đất dịch vụ LK 16, LK17, LK18A, LK18B Dương Nội, Phường Dương Nội , Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

