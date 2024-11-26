Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 222 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
+ Thiết kế Slides, hình ảnh, video E-learning ứng dụng AI
+ Khai thác hình ảnh, video từ nguồn AI để phục vụ cho việc tạo các sản phẩm AI.
+ Tham gia vào các dự án sáng tạo nội dung AI khác của trung tâm.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như photoshop, illustrator.
Có kỹ năng làm slide bằng canva, powerpoint.
Có khả năng sáng tạo, tư duy logic và tỉ mỉ.
Có tinh thần học hỏi và chủ động tìm hiểu các kiến thức mới về AI.
Ưu tiên các bạn có Tiếng Anh tốt
Làm việc ca linh động (sáng - chiều - tối) từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Làm 6 ca/tuần.
Tại Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 3-3.5tr/tháng + Thưởng theo dự án/hiệu suất công việc
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo chế độ của công ty
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Được đào tạo thêm về kiến thức AI và kỹ năng sản xuất nội dung
Có cơ hội phát triển bản thân và học hỏi nhiều kỹ năng mới
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
