Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 222 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

+ Thiết kế Slides, hình ảnh, video E-learning ứng dụng AI

+ Khai thác hình ảnh, video từ nguồn AI để phục vụ cho việc tạo các sản phẩm AI.

+ Tham gia vào các dự án sáng tạo nội dung AI khác của trung tâm.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như photoshop, illustrator.

Có kỹ năng làm slide bằng canva, powerpoint.

Có khả năng sáng tạo, tư duy logic và tỉ mỉ.

Có tinh thần học hỏi và chủ động tìm hiểu các kiến thức mới về AI.

Ưu tiên các bạn có Tiếng Anh tốt

Làm việc ca linh động (sáng - chiều - tối) từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Làm 6 ca/tuần.

Tại Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 3-3.5tr/tháng + Thưởng theo dự án/hiệu suất công việc

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo chế độ của công ty

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Được đào tạo thêm về kiến thức AI và kỹ năng sản xuất nội dung

Có cơ hội phát triển bản thân và học hỏi nhiều kỹ năng mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.