Tuyển Nhân viên mua hàng TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (tại Công Ty Cổ Phần Nhựa An Phát Xanh), Nam Sách

- Tìm mua nguyên vật liệu, vật tư theo yêu cầu của các bộ phận trong Công ty

- Tìm nhà cung cấp lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có NCC phù hợp

- Lập đơn đặt hàng khi đã được xem xét. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua và được sự đồng ý về chất lượng và giá cả của Trưởng phòng mua hàng, ban Giám đốc

- Thực hiện việc mua hàng đối với các yêu cầu phát sinh đột xuất hoặc số lượng ít mà nhà cung cấp không giao hàng được

- Cập nhật thông tin trên các bảng biểu theo dõi thống kê của bộ phận

- Sắp xếp kế hoạch mua hàng ngày, định kỳ..., đốc thúc giao hàng nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu của Công ty

- Làm các thủ tục thanh toán mua hàng

- Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc cấp có thẩm quyền.

Tốt nghiệp CĐ các chuyên ngành: điện, điện công nghiệp, tự động hóa, cơ khí,… hoặc Có kinh nghiệm mua hàng về máy móc, kỹ thuật. Tiếng Trung hoặc tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng

Tốt nghiệp CĐ các chuyên ngành: điện, điện công nghiệp, tự động hóa, cơ khí,… hoặc Có kinh nghiệm mua hàng về máy móc, kỹ thuật.

Tiếng Trung hoặc tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn tại 15 Công ty trong Tập đoàn.

- Miễn phí các bữa ăn tại công ty

- Thưởng nhân viên xuất sắc, sáng kiến cải tiến 1 năm 2 lần; thưởng lương tháng 13; thưởng các ngày Lễ, Tết,...

- Tập đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên (Đào tạo chuyên môn, kỹ năng; Đào tạo quản lý nguồn,...); các hoạt động nội bộ như Giải bóng đá, Giải chạy và các hoạt động phong trào khác.

- Du lịch hàng năm

- Phụ cấp chuyên cần, xăng xe, làm đêm,... (tuỳ vị trí)

- Đầy đủ các chế độ Công đoàn (sinh nhật, sinh con, hiếu, hỷ,...), BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật

- Cấp xe ô tô cho nhiều vị trí quản lý (cả khối sản xuất và văn phòng)

