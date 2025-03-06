Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Số 131 Nhược Pháp, KĐT Phước Lý, P Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng Quận Liên Chiểu, Liên Chiểu, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm kiếm nguồn hàng.
- Lập kế hoạch mua hàng hàng tháng.
- Tiếp nhận thông tin đặt hàng.
- Yêu cầu báo giá lên đơn đặt hàng
- Chuyển thông tin và theo dõi hàng về Đối chiếu NCC
- Lập kế hoạch mua hàng hàng ngày.
- Nhập kho Thanh Toán Theo dõi công nợ .
- Xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển.
- Tìm kiếm và lập danh sách các nhà cung cấp theo yêu cầu .
- Tìm kiếm và lập danh sách các vận chuyển.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 24-30.
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh doanh, kinh tế, ngoại thương hoặc liên quan.
- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về tìm kiếm nguồn hàng/mua hàng
- Sử dụng vi tính word, excel, ...
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, team building.
Chế độ đãi ngộ tốt bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: B22, Lô 19, KĐT Định công, đường trần điền, phường định công, quận hoàng mai, hà nội

