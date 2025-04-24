Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Km 38, Quốc Lộ 5, Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mua nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất

Theo dõi đơn hàng để đáp ứng tiến độ giao hàng

Báo cáo các vấn đề phát sinh trong mua hàng (hàng tuần/tháng)

Làm thanh toán cho các đơn hàng phụ trách

Kiểm tra hàng tồn kho

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học (chấp nhận mới ra trường)

Ưu tiên có kinh nghiệm về mua hàng cho công ty sx

Tiếng Anh đọc viết cơ bản

Chịu được áp lực và sẵn sàng tăng ca nếu được yêu cầu.

Tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc.

Hỗ trợ thâm niên.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Đánh giá nâng bậc, tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến cao.

Xe đưa đón từ TP Hải Dương và dọc Quốc lộ 5.

Bữa cơm miễn phí tại công ty cùng với 2 bữa ăn đặc biệt mỗi tháng.

Quà tặng các dịp lễ, tết, du lịch, tiệc cuối năm, teambuilding...

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, văn minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam

