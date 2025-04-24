Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Km 38, Quốc Lộ 5, Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mua nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất
Theo dõi đơn hàng để đáp ứng tiến độ giao hàng
Báo cáo các vấn đề phát sinh trong mua hàng (hàng tuần/tháng)
Làm thanh toán cho các đơn hàng phụ trách
Kiểm tra hàng tồn kho
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học (chấp nhận mới ra trường)
Ưu tiên có kinh nghiệm về mua hàng cho công ty sx
Tiếng Anh đọc viết cơ bản
Chịu được áp lực và sẵn sàng tăng ca nếu được yêu cầu.
Ưu tiên có kinh nghiệm về mua hàng cho công ty sx
Tiếng Anh đọc viết cơ bản
Chịu được áp lực và sẵn sàng tăng ca nếu được yêu cầu.
Tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc.
Hỗ trợ thâm niên.
Thưởng tháng lương thứ 13.
Đánh giá nâng bậc, tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến cao.
Xe đưa đón từ TP Hải Dương và dọc Quốc lộ 5.
Bữa cơm miễn phí tại công ty cùng với 2 bữa ăn đặc biệt mỗi tháng.
Quà tặng các dịp lễ, tết, du lịch, tiệc cuối năm, teambuilding...
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, văn minh.
Hỗ trợ thâm niên.
Thưởng tháng lương thứ 13.
Đánh giá nâng bậc, tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến cao.
Xe đưa đón từ TP Hải Dương và dọc Quốc lộ 5.
Bữa cơm miễn phí tại công ty cùng với 2 bữa ăn đặc biệt mỗi tháng.
Quà tặng các dịp lễ, tết, du lịch, tiệc cuối năm, teambuilding...
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, văn minh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI