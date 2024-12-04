Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN Phúc Điền, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nhà cung cấp.

Quản lý nhà cung cấp.

Đối ứng linh kiện khẩn cấp và các nghiệp vụ khác của phòng mua hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế.

Tiếng Nhật N3 hoặc tiếng Anh 700 toeic trở lên. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Chăm chỉ, thật thà, nhanh nhẹn.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường thân thiện, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao (đặc biệt với các bạn sinh viên mới ra trường sẽ là nơi phát triển chuyên môn tốt.

Mức lương hấp dẫn, cơ hội được đào tạo và công tác nước ngoài.

Được hưởng toàn bộ quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam như: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

Được đào tạo phát triển kỹ năng, đặc biệt là tiếng Nhật, .... Và các hoạt động khác của công ty.

Xe đưa đón trong ngày khu vực Hải Dương, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin