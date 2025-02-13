Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OPTISOURCE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Khảo sát các nhà cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa

2. Tìm kiếm nhà cung cấp, nguồn hàng về ngành phụ trợ công nghiệp: gang tay phòng sạch, wiper, nguyên vật liệu túi, ....

3. Đánh giá nhà cung cấp bằng các tiêu chí audit về cơ sở vật chất, quy trình vận hành sản xuất..

4. Khi có dự án mới, nhanh chóng tìm kiếm và cung cấp những nguồn hàng/ thông tin nhà cung cấp đồng thời trao đổi với các bộ phận liên quan để đẩy nhanh tiến độ

5. Khảo sát thông tin của nhà cung cấp như quy mô, chất lượng sản phẩm, giá cả, độ hợp tác, tin tưởng,...

6. Hỗ trợ bên thu mua (MRO, ...)xử lý các vấn đề liên quan

7. Thực hiện các hoạt động Saving, Costdown, kiểm soát chi phí

8. Tham gia vào xử lý khiếu nại các vấn đề về chất lượng hàng hóa với Khách hàng, Nhà Cung cấp và các bộ phận liên quan

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, xuất nhập khẩu, ngoại thương, ...

2 năm kinh nghiệm MH/Sourcing, ưu tiên kinh nghiệm trong các ngành điện tử, hóa chất, đóng gói, các ngành công nghiệp phụ trợ tại các thị trường Trung quốc, Malaysia..

Có kỹ năng giải quyết vấn đề và lập kế hoạch công việc

Có khả năng chịu áp lực công việc

Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, tư duy logic

Ngoại ngữ: yêu cầu Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Sử dụng thành tạo phần mềm ERP

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OPTISOURCE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 9.000.000 – 11.500.000 vnd/ tháng.

Thưởng doanh thu theo quý, Thưởng nóng, Thưởng dự án, Thưởng cuối năm

BHXH được tham gia đóng khi hết thử việc

Công ty hỗ trợ ăn trưa 40.000đ/ ngày

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 ngày thứ 7 linh hoạt, thời gian từ 8h00 đến 17h00

BH chăm sóc sức khỏe, BH nhân thọ

Các chế độ khác theo luật lao động

Cơ hội đi công tác, học tập, phát triển sự nghiệp trong và ngoài nước

Tham gia các chương trình Du lịch Event do Công ty tổ chức

Làm việc trong môi trường năng động, đề cao tính sáng tạo và phối hợp chặt chẽ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OPTISOURCE VIỆT NAM

