Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH The Shard làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 98 Triệu Việt Vương, P Nguyễn Du, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng tại cửa hàng theo quy trình chuẩn của thương hiệu.

• Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với phong cách và nhu cầu cá nhân.

• Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng VIP, đảm bảo trải nghiệm mua sắm cao cấp.

• Cập nhật kiến thức về sản phẩm, chất liệu, phom dáng, xu hướng thời trang để tư vấn chuyên nghiệp.

• Hỗ trợ sắp xếp, trưng bày sản phẩm theo tiêu chuẩn của thương hiệu.

• Hỗ trợ các sự kiện, fitting cá nhân và hoạt động marketing khi cần thiết.

• Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số cá nhân và cửa hàng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp, gu thẩm mỹ tốt.

• Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong ngành bán lẻ thời trang cao cấp hoặc lĩnh vực tương tự.

• Giao tiếp tiếng Anh tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phục vụ khách hàng quốc tế.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và tư vấn khách hàng xuất sắc.

• Tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực và yêu thích công việc bán hàng.

• Linh hoạt, nhanh nhạy trong xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng.

QUYỀN LỢI:

• Lương cứng + hoa hồng + thưởng doanh số (thu nhập hấp dẫn theo năng lực). Thu nhập 12 - 15 triệu +++, tùy vào kết quả doanh số

Tại Công ty TNHH The Shard Thì Được Hưởng Những Gì

