Tuyển Nhân viên mua hàng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Mức lương 700 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 700 - 1 USD

1. Công việc hỗ trợ chuyên môn cho Phòng Mua hàng - Quản lý chuỗi cung ứng (60-70%):

• Hỗ trợ công việc chuyên môn theo yêu cầu từ Trưởng phòng cho các công việc hỗ trợ Mua hàng, Xuất nhập khẩu, Quản lý chuỗi cung ứng…

2. Trợ lý Hành Chính cho Trưởng phòng PPS (30-40%):

• Kiểm tra Báo cáo: Báo cáo Chuỗi cung ứng; Tiến độ cắt giảm chi phí; Báo cáo hàng tháng liên quan đến kế hoạch chạy thử Nguyên vật liệu; đấu thầu, dự án, các khiếu nại phát sinh,…

• Kiểm tra hồ sơ trình duyệt nhằm đảm bảo tính chính xác của tài liệu trước khi Trưởng phòng phê duyệt

• Các công việc hỗ trợ hành chính khác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, ngoại ngữ ...

• Có ít nhất từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc mảng Mua hàng/Quản lý chuỗi cung ứng.....

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về SAP

• Có kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu

• Kỹ năng Excel và PPT tốt

• Có khả năng nói và viết tiếng Anh tốt (TOEIC 700 hoặc Ielts 6.5 hoặc tương đương)

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

