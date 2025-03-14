Tuyển Nhân viên mua hàng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Tuyển Nhân viên mua hàng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Navigos Search

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Navigos Search

Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 700 - 1 USD

1. Công việc hỗ trợ chuyên môn cho Phòng Mua hàng - Quản lý chuỗi cung ứng (60-70%):
• Hỗ trợ công việc chuyên môn theo yêu cầu từ Trưởng phòng cho các công việc hỗ trợ Mua hàng, Xuất nhập khẩu, Quản lý chuỗi cung ứng…
2. Trợ lý Hành Chính cho Trưởng phòng PPS (30-40%):
• Kiểm tra Báo cáo: Báo cáo Chuỗi cung ứng; Tiến độ cắt giảm chi phí; Báo cáo hàng tháng liên quan đến kế hoạch chạy thử Nguyên vật liệu; đấu thầu, dự án, các khiếu nại phát sinh,…
• Kiểm tra hồ sơ trình duyệt nhằm đảm bảo tính chính xác của tài liệu trước khi Trưởng phòng phê duyệt
• Các công việc hỗ trợ hành chính khác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, ngoại ngữ ...
• Có ít nhất từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc mảng Mua hàng/Quản lý chuỗi cung ứng.....
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về SAP
• Có kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu
• Kỹ năng Excel và PPT tốt
• Có khả năng nói và viết tiếng Anh tốt (TOEIC 700 hoặc Ielts 6.5 hoặc tương đương)

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-mua-hang-thu-nhap-700-1-000-thang-tai-ha-noi-job346720
