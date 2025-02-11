Tuyển Nhân viên mua hàng Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Kiểm soát pháp lý các dự án đầu tư ra nước ngoài
a) Giai đoạn lập dự án:
- Thẩm định pháp lý (Due Diligence) về cấu trúc tài chính, vay vốn, M&A, thành lập công ty mới.
- Kiểm tra hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác và cơ quan nhà nước nước ngoài.
- Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài.
b) Giai đoạn vận hành dự án:
- Rà soát các hợp đồng về xây dựng (quy hoạch, thiết kế, thi công).
- Kiểm tra hợp đồng khai thác thương mại (bất động sản, năng lượng…) và hợp đồng phụ trợ.
- Cung cấp báo cáo thẩm định pháp lý (DD pháp lý) và tài liệu liên quan đến các giao dịch M&A/dự án.
2. Đàm phán và soạn thảo hợp đồng
- Đàm phán hợp đồng với đối tác, đơn vị tư vấn luật, nhà thầu.
- Xây dựng biểu mẫu hợp đồng áp dụng cho thị trường nước ngoài.
3. Tư vấn pháp lý và quản trị rủi ro
- Tư vấn pháp luật Việt Nam cho đối tác nước ngoài.
- Nghiên cứu pháp luật nước sở tại để tư vấn cho công ty thành viên.
- Hỗ trợ Giám đốc Pháp lý trong việc nghiên cứu, đào tạo và nâng cao hiệu suất của bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập đoàn ROX (ROX Group) Thì Được Hưởng Những Gì
