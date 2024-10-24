Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Xây dựng mục tiêu chất lượng sản phẩm sản xuất của nhà máy

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu chất lượng đối với sản phẩm sản xuất của nhà máy

- Kiểm tra giám sát quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn nguyên vật liệu và thành phẩm, thống kê sự không phù hợp, các lỗi trong quá trình sản xuất và đề xuất khắc phục cải tiến, phòng ngừa

- Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư đầu vào, bán thành phẩm và chất lượng sản phẩm ra khỏi nhà máy

- Giải quyết các sự cố phát sinh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất hoặc báo cáo Bộ phận kỹ thuậtt

- Nhận sản phẩm lỗi trong quá tình sản xuất và sản phẩm bảo hành trả về nhà máy

- Sửa chữa các sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất và sản phẩm bảo hành, thống kê lỗi không phù hợp của sản phẩm và đưa ra đề xuất khắc phục - phòng ngừa

- Phối hợp cùng kỹ thuật đào tạo công nhân mới.

- Thực hiện kiểm tra, theo dõi, giám sát, nhắc nhở tuân thủ theo quy trình làm việc đã đưa ra, phát hiện các lỗi sai trong qúa trình sản xuất và có biện pháp xử lý kịp thời.

- Phối hợp với tổ trưởng hướng dẫn đào tạo công nhân thao tác và nhận diện phòng tránh lỗi.

- Lập các báo cáo kiểm tra theo qui định.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý khi có vấn đề.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Chuyên ngành Nhiệt lạnh, điện tử, cơ khí hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng, kỹ thuật sản xuất điện lạnh,…

- Có khả năng phân tích, xử lý tình huống nhanh, nhạy bén về quản lý chất lượng.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, cẩn thận, tỉ mỉ.

-Có thể làm theo ca

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

- Hỗ trợ ăn trưa tại căng - tin nhà máy.

- Công ty trang bị máy tính và các phương tiện làm việc khác

- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của pháp luật.

- Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm theo chế độ của Tập đoàn

- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

