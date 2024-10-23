Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TIẾN DƯ - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TIẾN DƯ - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TIẾN DƯ - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TIẾN DƯ - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 106 Đông Minh, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Giám sát chất lượng và hoạt động sản xuất tại công đoạn in cuộn bạt, tranh điện, đèn led, In UV,.. để đảm bảo thực hiện theo đúng qui trình, kế hoạch đã thiết lập.
- Thống kê và báo cáo tình hình chất lượng.
- Bảo đảm kiểm tra các loại nguyên vật liệu,sản phẩm hộp đèn, tấm gia công được thực hiện đúng theo hướng dẫn công việc và đạt chất lượng theo tiểu chuẩn.
- Kiểm tra sản phẩm đầu ra xuất xưởng theo đúng yêu cầu chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc đã từng làm lâu trong nghành quảng cáo.
-Tốt nghiệp các trường cao đẳng, ĐH các trường kỹ thuật như cơ khí, chế tạo máy,...
- Thành thạo đọc bản vẽ cơ khí.
- Sức khỏe tốt, có thể làm việc với áp lực cao
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt
- Kỹ năng lập kế hoạch.

Tại CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TIẾN DƯ - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ tết, du lịch, teambuilding hàng năm
- Được tham gia các khóa học đặc biệt của công ty để nâng cao chuyên môn.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
- Phụ cấp cơm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TIẾN DƯ - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TIẾN DƯ - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG TIẾN DƯ - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19/5 đường 22, tổ 7, Khu phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

