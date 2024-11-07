Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lê Cơ, Phường An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chở Giám Đốc khi có đi công tác tỉnh của Công ty

Chi phí xăng xe công ty lo

Hiểu rõ các kỹ thuật về xe và lái xe

Biết cách kiểm tra độ an toàn của xe

Trực tiếp đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, thay dầu, đổ xăng...

Lưu trữ giấy tờ thanh toán các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, xăng xe đưa cho bộ phận kế toán.

Kịp thời phát hiện những hư hỏng, nguy cơ hư hỏng, báo cáo với cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giới tính Nam, có 2 Năm kinh nghiệm

Thật thà, trung thực, giữ gìn và bảo quản xe cẩn thận

Biết lái xe bán tải, xe 7 chỗ

Có các chứng chỉ lái xe, bằng lái xe tương ứng loại xe điều khiển, còn giá trị sử dụng

Có kiến thức chuyên môn, hiểu biết cách điều khiển các loại xe an toàn

Sức khỏe thật tốt, đảm bảo những hành trình dài với lịch trình dày đặc

Yêu cầu trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Thưởng và nghỉ lễ, tết theo quy chế công ty

Tăng lương theo năng lực

Các chính sách và giá trị cộng thêm được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.