Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lê Cơ, Phường An Lạc, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chở Giám Đốc khi có đi công tác tỉnh của Công ty
Chi phí xăng xe công ty lo
Hiểu rõ các kỹ thuật về xe và lái xe
Biết cách kiểm tra độ an toàn của xe
Trực tiếp đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, thay dầu, đổ xăng...
Lưu trữ giấy tờ thanh toán các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, xăng xe đưa cho bộ phận kế toán.
Kịp thời phát hiện những hư hỏng, nguy cơ hư hỏng, báo cáo với cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu giới tính Nam, có 2 Năm kinh nghiệm
Thật thà, trung thực, giữ gìn và bảo quản xe cẩn thận
Biết lái xe bán tải, xe 7 chỗ
Có các chứng chỉ lái xe, bằng lái xe tương ứng loại xe điều khiển, còn giá trị sử dụng
Có kiến thức chuyên môn, hiểu biết cách điều khiển các loại xe an toàn
Sức khỏe thật tốt, đảm bảo những hành trình dài với lịch trình dày đặc
Yêu cầu trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.
Hưởng chế độ BHXH, BHYT.
Thưởng và nghỉ lễ, tết theo quy chế công ty
Tăng lương theo năng lực
Các chính sách và giá trị cộng thêm được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
