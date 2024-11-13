Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 934D3, đường D, KCN Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lái xe đưa đón ban lãnh đạo công ty và theo yêu cầu công việc.
Chịu trách nhiệm quản lý xe được giao, vận hành theo đúng quy định.
Bảo quản và giữ gìn xe tốt, đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.
Ghi chép lộ trình các chuyến công tác.
Theo dõi đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định và bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ hoặc phát sinh.
Tham gia các chuyến đi công tác cùng ban lãnh đạo.
Có khả năng hỗ trợ các công việc hậu cần cho TGĐ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo và quản lý bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Ưu tiên có bằng lái hạng D (rất ít khi phải chạy xe 16 chỗ)
Ưu tiên có bằng lái hạng D (rất ít khi phải chạy xe 16 chỗ)
Tuổi: 22 – 45, sức khỏe tốt. Không hút thuốc, xăm mình.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở các vị trí tài xế cho Tổng giám đốc/Ban lãnh đạo/Giám đốc.
Có kinh nghiệm lái các dòng xe cao cấp: Lexus, Land, Mec...
Trung thực, tư duy phẩm chất cá nhân tốt.
Tính cách cẩn trọng, chu đáo, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống.
Am hiểu luật lệ giao thông đường bộ. Rành đường TP.HCM và biết sử dụng công nghệ để tìm đường.
Sẵn sàng làm ngoài giờ đến 1-2h sáng, trực lễ tết và công tác tỉnh.
Có khả năng ngoại giao, giao tiếp tốt.
Ưu tiên đang ở TP. Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Quận 7 để tiện nhận xe, đón TGĐ tại Nguyễn Hữu Cảnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-15tr/ tháng
Có đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động.
Phụ cấp tiền ăn trưa
Phép năm từ 14-18 ngày
Lương tháng 13 (1-2 tháng lương) và thưởng hiệu quả công việc theo quy chế của công ty hàng quý và hàng năm.
Tặng quà cho CBCNV vào ngày sinh nhật, 8/3, 1/6, Tết Trung thu, 20/10, tết...
Được trân trọng giá trị cá nhân với các giải thưởng, chính sách đãi ngộ (kể cả gia đình, con em của CBCNV).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 934 D3, đường D, Cụm 2 Khu Công Nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

