Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH TAHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CÔNG TY TNHH TAHOUSE
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 11A Đường O, Tân Phong, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
• Khảo sát hiện trạng, trao đổi tư vấn thiết kế với khách hàng
• Lên phương án bố trí mặt bằng 2D và ý tưởng thiết kế
• Triển khai thiết kế phối cảnh 3D
• Giám sát tác giả công trình đến khi hoàn thiện
• Phối hợp cùng các bộ phận khác trong việc triển khai kỹ thuật và thi công công trình
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• CV ứng tuyển
• Portfolio các dự án đã thực hiện (bao gồm hình ảnh thực tế thi công)
Tại CÔNG TY TNHH TAHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cơ bản: 15,000,000 - 18,000,000/ tháng + % dự án thiết kế - thi công. Tổng thu nhập: 25,000,000 - 30,000,000/ tháng
• Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
• Môi trường làm việc: trẻ, năng động
• Tăng lương theo khả năng và đóng góp cho Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAHOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
