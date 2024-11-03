Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH TAHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11A Đường O, Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

• Khảo sát hiện trạng, trao đổi tư vấn thiết kế với khách hàng

• Lên phương án bố trí mặt bằng 2D và ý tưởng thiết kế

• Triển khai thiết kế phối cảnh 3D

• Giám sát tác giả công trình đến khi hoàn thiện

• Phối hợp cùng các bộ phận khác trong việc triển khai kỹ thuật và thi công công trình

Yêu Cầu Công Việc

• CV ứng tuyển

• Portfolio các dự án đã thực hiện (bao gồm hình ảnh thực tế thi công)

Tại CÔNG TY TNHH TAHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 15,000,000 - 18,000,000/ tháng + % dự án thiết kế - thi công. Tổng thu nhập: 25,000,000 - 30,000,000/ tháng

• Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty

• Môi trường làm việc: trẻ, năng động

• Tăng lương theo khả năng và đóng góp cho Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAHOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin