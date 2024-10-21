Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH AN PHÁT CẦN THƠ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Công ty An Phát Cần Thơ, Số 79, đường Chí Sinh, Phường Tân Phú, Cái Răng

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Khảo sát đo đạc hiện trạng công trình, tư vấn thiết kế với khách hàng

• Thiết kế 3D phối cảnh

• Triển khai hồ sơ bản vẽ thi công

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên Nam/ Nữ tốt nghiệp KTS nội thất hoặc hoạ viên kiến trúc ĐH kiến trúc TP.HCM • Biết chủ động trong công việc • Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương, am hiểu bố trí không gian, lựa chọn màu sắc, hệ thống chiếu sáng, nguyên vật liệu, đồ nội thất • Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCAD, SketchUp, 3D Max hoặc phần mềm thiết kế khác • Khả năng sáng tạo, tưởng tượng phong phú, khiếu thẩm mỹ tốt

Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCAD, SketchUp, 3D Max hoặc phần mềm thiết kế khác

Tại CÔNG TY TNHH AN PHÁT CẦN THƠ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng tất cả các chế độ phúc lợi

Lương cứng: 10 - 12 Triệu (deal theo năng lực)

Thử việc 1 tháng

Có hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN PHÁT CẦN THƠ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin