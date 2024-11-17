Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI
- Hồ Chí Minh: Cửa hàng vải Lavie (Số 57
- 59 đường Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Chụp ảnh sản phẩm thời trang, đảm bảo chất lượng hình ảnh cao, sang trọng, bắt mắt, phù hợp với xu hướng, đúng màu sắc và mô tả được chất liệu của vải.
Chỉnh sửa ảnh, video, đảm bảo màu sắc, ánh sáng, bố cục hài hòa và chuyên nghiệp.
Quay video sản phẩm, đảm bảo chất lượng video sắc nét, thu hút người xem.
Biết quản lý các tài khoản mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube...) & website.
Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đã từng làm việc tự do cũng được xem xét.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video (Photoshop, Lightroom, Canva, Capcut...)
Có gu thẩm mỹ tốt, nắm bắt xu hướng thời trang hiện đại.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Nhiệt tình, sáng tạo và ham học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn về vải thời trang.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động và phúc lợi theo quy định của công ty
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
