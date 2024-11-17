Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cửa hàng vải Lavie (Số 57 - 59 đường Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Chụp ảnh sản phẩm thời trang, đảm bảo chất lượng hình ảnh cao, sang trọng, bắt mắt, phù hợp với xu hướng, đúng màu sắc và mô tả được chất liệu của vải.

Chỉnh sửa ảnh, video, đảm bảo màu sắc, ánh sáng, bố cục hài hòa và chuyên nghiệp.

Quay video sản phẩm, đảm bảo chất lượng video sắc nét, thu hút người xem.

Biết quản lý các tài khoản mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube...) & website.

Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực chụp ảnh/quay phim/chỉnh sửa ảnh/video.

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đã từng làm việc tự do cũng được xem xét.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video (Photoshop, Lightroom, Canva, Capcut...)

Có gu thẩm mỹ tốt, nắm bắt xu hướng thời trang hiện đại.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Nhiệt tình, sáng tạo và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương THỬ VIỆC từ 8.000.000

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn về vải thời trang.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động và phúc lợi theo quy định của công ty

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI

