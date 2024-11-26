Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Dệt May Bamboo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Dệt May Bamboo
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 135A Nguyễn Cửu Đàm, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Thiết kế đồng phục trên bảng vẽ có sẵn
- Vẽ banner
- Triển khai, theo dõi tiến độ in/thêu cho đối tác
- Sắp xếp file pet để xuất pet cho việc in logo.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng illustrator, photoshop cơ bản, kinh nghiệm thiết kế trong ngành may mặc
Tại Công ty TNHH Dệt May Bamboo Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 9-10 triệu
- Thứ 2 tới thứ 6 từ 8:00 – 17:30 nghỉ trưa 12:00-13:30.
- Thứ 7 từ 8:00 – 12:00. Chủ nhật nghỉ.
- Lương tháng 13, thưởng nghỉ lễ đủ theo quy định.
