Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Dệt May Bamboo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH Dệt May Bamboo
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH Dệt May Bamboo

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Dệt May Bamboo

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 135A Nguyễn Cửu Đàm, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Thiết kế đồng phục trên bảng vẽ có sẵn
- Vẽ banner
- Triển khai, theo dõi tiến độ in/thêu cho đối tác
- Sắp xếp file pet để xuất pet cho việc in logo.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng illustrator, photoshop cơ bản, kinh nghiệm thiết kế trong ngành may mặc
Cẩn thận, linh hoạt trong công việc.
Đã có kinh bên thiết kế đồ họa
Nam/nữ dưới 30 tuổi

Tại Công ty TNHH Dệt May Bamboo Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9-10 triệu
- Thứ 2 tới thứ 6 từ 8:00 – 17:30 nghỉ trưa 12:00-13:30.
- Thứ 7 từ 8:00 – 12:00. Chủ nhật nghỉ.
- Lương tháng 13, thưởng nghỉ lễ đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dệt May Bamboo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dệt May Bamboo

Công ty TNHH Dệt May Bamboo

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 135A Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

