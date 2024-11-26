Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Dệt May Bamboo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135A Nguyễn Cửu Đàm, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Thiết kế đồng phục trên bảng vẽ có sẵn

- Vẽ banner

- Triển khai, theo dõi tiến độ in/thêu cho đối tác

- Sắp xếp file pet để xuất pet cho việc in logo.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng illustrator, photoshop cơ bản, kinh nghiệm thiết kế trong ngành may mặc

Cẩn thận, linh hoạt trong công việc.

Đã có kinh bên thiết kế đồ họa

Nam/nữ dưới 30 tuổi

Tại Công ty TNHH Dệt May Bamboo Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9-10 triệu

- Thứ 2 tới thứ 6 từ 8:00 – 17:30 nghỉ trưa 12:00-13:30.

- Thứ 7 từ 8:00 – 12:00. Chủ nhật nghỉ.

- Lương tháng 13, thưởng nghỉ lễ đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dệt May Bamboo

