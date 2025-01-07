Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Happy Pro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thực hiện việc nhập/xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu. Sắp xếp hàng hóa, vật tư và nguyên liệu trong kho một cách ngăn nắp và khoa học.

- Kiểm tra, sắp xếp hàng trong kho theo đúng quy định, đảm bảo quy trình bảo quản phù hợp với từng loại hàng hoá.

- Thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hoá: Tiếp nhận, kiểm tra các hoá đơn chứng từ có liên quan khi nhập/xuất hàng hóa theo quy định. Ghi chép, theo dõi số lượng hàng hoá xuất/nhập tồn kho hằng ngày.

- Theo dõi hàng tồn kho: Theo dõi số lượng hàng tồn kho tối thiểu, hạn sử dụng hàng hóa hằng ngày và đảm bảo hàng hóa trong kho phải có định mức tồn kho tối thiểu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác: Trong quá trình làm việc sẽ phát sinh sự cố nên quản lý kho cần đưa ra những giải pháp khắc phục sao cho hiệu quả. Đối với những trường hợp không thể giải quyết thì báo cáo lên cấp trên để tìm ra phương án giải quyết tối ưu nhất. Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý kho bãi

- Có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh.

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm

- Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Happy Pro Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và học hỏi cao.

- Được ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty

- Đóng bảo hiểm và hưởng các khoản trợ cấp đầy đủ, nghỉ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.

- Các chế độ thưởng thường xuyên, thưởng đột xuât, lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Happy Pro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.