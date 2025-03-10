Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 21

- 23 Đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đảm bảo an toàn và bảo quản hàng hóa trong kho.
Sắp xếp và lưu trữ hàng hóa một cách khoa học và tiện lợi.
Nhận và kiểm tra, cấp phát vật tư, hàng hóa, đảm bảo đúng chủng loại và số lượng theo yêu cầu.
Định kỳ kiểm kê, theo dõi và báo cáo tồn kho.
Quản lý và kiểm soát quy trình nhập xuất hàng hóa, đảm bảo sự chính xác và hiệu quả.
Theo dõi và cập nhật, điều chỉnh định mức vật tư sử dụng.
Làm việc cùng các bộ phận khác để đáp ứng nhu cầu cung ứng hàng hóa.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm về lĩnh vực spa, thẩm mỹ viện hoặc vật tư y tế
Kỹ năng:
Kỹ năng sắp xếp và lưu trữ hàng hóa
Sử dụng máy tính và phần mềm quản lý kho
Làm việc độc lập
Làm việc nhóm

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10 - 12 triệu VND
Thu nhập:
Chế độ phúc lợi: Đầy đủ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN), Phép năm (12 phép/năm)
Chế độ phúc lợi:
Đào tạo & phát triển: Cơ hội nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.
Đào tạo & phát triển:
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 21-23 Đường Đồng Nai - Phường 15 - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

