Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Nhựa ABC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Công ty TNHH Nhựa ABC, đường số 6, KCN Hòa Khánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát và theo dõi nhập xuất tồn kho

- Sắp xếp và đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho

- Tuân thủ quy định về PCCC và an toàn trong kho

- Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu và đặt hàng cho kho

- Phối hợp kế toán kho kiểm kê kho

- Một số công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên kinh nghiệm 1 năm trở lên

Tại Công ty TNHH Nhựa ABC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm từ 8 triệu/tháng

- Trong thời gian thử việc, có thể xét tăng lương nếu làm việc có biểu hiện tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhựa ABC

