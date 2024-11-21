Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Thăng Long, 33 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Tiếp nhận hồ sơ 3D và thực hiện triển khai bản vẽ kĩ thuật 2D

- Triển khai hoàn thiện hồ sơ kiến trúc, xây mới, cải tạo

- Phản hồi, tư vấn cho bộ phận thiết kế các chi tiết chưa hợp lí nhằm thống nhất bản vẽ thiết kế, giải pháp kĩ thuật, giải pháp quy cách tiêu chuẩn.

- Vẽ đúng chi tiết kết cấu sản phẩm và ghi chi tiết đầy đủ các thông số và vật liệu cụ thể trong bản vẽ kĩ thuật

- Phối hợp với bộ phận thiết kế, thi công để thực hiện dự án

- Thực hiện công việc theo yêu cầu của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Am hiểu về cấu tạo, vật liệu nội thất, kĩ thuật thi công

- Sử dụng thành thạo Auto cad, biết sử dụng cơ bản 3D max

- Có trách nhiệm, nhanh nhẹn, cẩn thận và chi thiết, vẽ đúng chi tiết kết cấu.

Tại Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 15 triệu -18 triệu tuỳ theo năng lực ứng viên + hoa hồng.

- Thử việc 1 tháng, hưởng 85% lương chính thức.

- Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định

- Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu và các buổi sáng thứ 7 hàng tuần; buổi sáng từ 8h30 đến 12h , buổi chiều từ 13h30 đến 18h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và Xây Dựng Trung Nguyên

