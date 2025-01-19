Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
- Hà Nội: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện...;
- Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn 5 sao;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
- Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc;
- Được thưởn, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận thông tin, tư vấn và hỗ trợ đặt lịch cho khách hàng
- Tư vấn thông tin dịch vụ trực tiếp cho bệnh nhân tại viện
- Theo dõi, quản lý, khai thác data khách hàng để ra được lịch đặt khám và sử dụng dịch vụ
- Phối hợp cùng các bộ phận, phòng ban khác tại viện hoặc khoa để tối ưu trải nghiệm khách hàng của bệnh nhân
- Thực hiện các công việc khác của bộ phận nếu có
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
- Giao tiếp tốt (không nói ngọng, không nói giọng địa phương), khả năng xử lý tình huống linh hoạt;
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc;
- Nhạy bén tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng;
- Có kinh nghiệm về sales hoặc telesales;
- Thành thạo tin học văn phòng;
- Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.
Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
