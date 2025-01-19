Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện...;

- Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn 5 sao;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

- Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc;

- Được thưởn, Quận Nam Từ Liêm