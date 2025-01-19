Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện...;

- Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn 5 sao;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

- Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc;

- Được thưởn, Quận Nam Từ Liêm

- Tiếp nhận thông tin, tư vấn và hỗ trợ đặt lịch cho khách hàng
- Tư vấn thông tin dịch vụ trực tiếp cho bệnh nhân tại viện
- Theo dõi, quản lý, khai thác data khách hàng để ra được lịch đặt khám và sử dụng dịch vụ
- Phối hợp cùng các bộ phận, phòng ban khác tại viện hoặc khoa để tối ưu trải nghiệm khách hàng của bệnh nhân
- Thực hiện các công việc khác của bộ phận nếu có

- Yêu cầu độ tuổi: 22 – 30;
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
- Giao tiếp tốt (không nói ngọng, không nói giọng địa phương), khả năng xử lý tình huống linh hoạt;
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc;
- Nhạy bén tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng;
- Có kinh nghiệm về sales hoặc telesales;
- Thành thạo tin học văn phòng;
- Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

