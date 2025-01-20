Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 8h
- 17h/ 8h30
- 17h30/ 9h
- 18h. Từ thứ 2
- Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tư vấn học viên mua khoá học đào tạo qua zoom/ sách/ các khoá học khác
MC zoom online theo kịch bản có sẵn 5-10', hỗ trợ lớp học zoom các chủ đề như AI, tài chính cá nhân/ kinh doanh/…
Hỗ trợ và kết nối với khách hàng qua zalo/ ib/ tel... và xin cảm nhận tốt từ khách hàng để re-marketing
Báo cáo công việc cho TBP
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói truyền cảm, xử lý tình huống tốt
Có mong muốn thu nhập cao
Có laptop để làm việc (phụ cấp laptop 200.000đ/ tháng)
Có hiểu biết về giáo dục/ đào tạo/ e-learning
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
