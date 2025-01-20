Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8h - 17h/ 8h30 - 17h30/ 9h - 18h. Từ thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tư vấn học viên mua khoá học đào tạo qua zoom/ sách/ các khoá học khác

MC zoom online theo kịch bản có sẵn 5-10', hỗ trợ lớp học zoom các chủ đề như AI, tài chính cá nhân/ kinh doanh/…

Hỗ trợ và kết nối với khách hàng qua zalo/ ib/ tel... và xin cảm nhận tốt từ khách hàng để re-marketing

Báo cáo công việc cho TBP

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói truyền cảm, xử lý tình huống tốt

Có mong muốn thu nhập cao

Có laptop để làm việc (phụ cấp laptop 200.000đ/ tháng)

Có hiểu biết về giáo dục/ đào tạo/ e-learning

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

