Tuyển Nhân viên Tư vấn FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5.100.000 – 6.600.000 + Thưởng KPI) Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo, cơ hội thăng tiến cao

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới để cung cấp bán các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp của VPBFC theo từng thời kỳ

Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ tốt đẹp để đảm bảo doanh số bán hàng.

Hợp tác với các đơn vị liên quan nhằm tìm hiểu nhu cầu tín dụng của khách hàng và sử dụng các thông tin này để duy trì danh sách các khách hàng tiềm năng

Tuân thủ các quy định, quy tắc và chính sách để đáp ứng các mục tiêu của VPBFC

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Nhanh nhẹn, chịu khó, không ngại di chuyển

Có kinh nghiệm bán hàng, tài chính là một lợi thế

Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: Trên 5.1 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT

