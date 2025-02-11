Tuyển Nhân viên Tư vấn FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại FE CREDIT
- Hồ Chí Minh: 5.100.000 – 6.600.000 + Thưởng KPI) Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo, cơ hội thăng tiến cao
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới để cung cấp bán các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp của VPBFC theo từng thời kỳ
Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ tốt đẹp để đảm bảo doanh số bán hàng.
Hợp tác với các đơn vị liên quan nhằm tìm hiểu nhu cầu tín dụng của khách hàng và sử dụng các thông tin này để duy trì danh sách các khách hàng tiềm năng
Tuân thủ các quy định, quy tắc và chính sách để đáp ứng các mục tiêu của VPBFC
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chịu khó, không ngại di chuyển
Có kinh nghiệm bán hàng, tài chính là một lợi thế
Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Trên 5.1 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
