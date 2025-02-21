Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Làm việc với khách hàng

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

- Khảo sát, tìm hiểu thông tin về hiện trạng hệ thống, tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động của khách hàng

- Trình bày, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm, giải pháp phù hợp. Thực hiện demo/POC các sản phẩm, giải pháp cho khách hàng. Viết thiết kế, thuyết minh giải pháp, phương án tích hợp với hệ thống của khách hàng

- Tư vấn, định hướng công nghệ cho khách hàng

- Xây dựng và duy trì quan hệ với các chuyên viên của khách hàng

2. Làm việc với hãng

- Tham gia các buổi hội thảo, cập nhật sản phẩm, giải pháp của các hãng

- Phối hợp với hãng trong các công việc giới thiệu sản phẩm, demo/POC, thiết kế giải pháp cho khách hàng

- Xây dựng và duy trì quan hệ với các kỹ sư của hãng

3. Làm việc nội bộ

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh trong quá trình tư vấn, xây dựng dự án

- Phối hợp với bộ phận quản lý hợp đồng và bộ phận triển khai trong quá trình triển khai hợp đồng