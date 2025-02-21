Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
- Hà Nội: Số 4 Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Làm việc với khách hàng
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
- Khảo sát, tìm hiểu thông tin về hiện trạng hệ thống, tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động của khách hàng
- Trình bày, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm, giải pháp phù hợp. Thực hiện demo/POC các sản phẩm, giải pháp cho khách hàng. Viết thiết kế, thuyết minh giải pháp, phương án tích hợp với hệ thống của khách hàng
- Tư vấn, định hướng công nghệ cho khách hàng
- Xây dựng và duy trì quan hệ với các chuyên viên của khách hàng
2. Làm việc với hãng
- Tham gia các buổi hội thảo, cập nhật sản phẩm, giải pháp của các hãng
- Phối hợp với hãng trong các công việc giới thiệu sản phẩm, demo/POC, thiết kế giải pháp cho khách hàng
- Xây dựng và duy trì quan hệ với các kỹ sư của hãng
3. Làm việc nội bộ
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh trong quá trình tư vấn, xây dựng dự án
- Phối hợp với bộ phận quản lý hợp đồng và bộ phận triển khai trong quá trình triển khai hợp đồng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
