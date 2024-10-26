Tuyển Nhân viên Tư vấn ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 6 Triệu

Mức lương Đến 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 88 Song Hành, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức (Quận 2), Tp Hồ Chí Minh (Tầng trệt, Tòa nhà Estella Heights), Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Đến 6 Triệu

Làm việc tại cửa hàng. Trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của cửa hàng Đưa ra các khuyến nghị/lời khuyên cho khách hàng trong việc đưa ra quyết định mua hàng và sở thích ăn uống. Cung cấp thông tin về lợi ích sản phẩm và nêu bật các ý tưởng công thức nấu ăn lành mạnh Tham gia khóa đào tạo bắt buộc về kiến thức cơ bản về thực phẩm lành mạnh và kiến thức về sản phẩm Upsell để tối đa hóa doanh thu Giám sát mức tồn kho với người quản lý cửa hàng để đảm bảo tình trạng sẵn có của sản phẩm.) Nhận hàng, đóng gói và trưng bày hàng hóa lên kệ Luân chuyển hàng tồn kho và đảm bảo sản phẩm còn hạn sử dụng Duy trì việc trưng bày hấp dẫn để nâng cao trải nghiệm mua sắm Hỗ trợ những người khác thực hiện các nhiệm vụ vận hành khác nhau liên quan đến Phòng Sức khỏe y tế và Annam Gourmet

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng. Có kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản. Kỹ năng giải quyết vấn đề & chú trọng vào kết quả Có khả năng lên kế hoạch và sắp xếp công việc

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương net. Lương tháng 13, quà tặng vào các ngày Lễ, Tết Làm việc 6 ngày/tuần và được nghỉ 1 ngày bất kỳ, có 12 ngày phép/năm Được xét tăng lương hằng năm. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ Được hỗ trợ đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn.

