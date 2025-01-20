Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 500 USD

1. Các hoạt động chuyên môn:

- Thực hiện các lịch hẹn Tham quan trường/ Thực hiện khảo sát, phỏng vấn với Phụ huynh và Học sinh mới để nắm các thông tin cơ bản.

- Dựa vào thứ tự ưu tiên, gửi email xác nhận trúng tuyển hoặc xác nhận giữ chỗ/ hủy giữ chỗ cho Phụ huynh học sinh mới theo phân công.

- Hỗ trợ team Tư vấn trong công tác Tuyển sinh và tham quan trường

- Thực hiện tư vấn hỗ trợ Phụ huynh và Học sinh đến khi học sinh vào học, đặc biệt tư vấn hỗ trợ các thủ tục hồ sơ nhập học cho các trường hợp HS từ nước ngoài về, chuyển từ trường quốc tế 100%....

- Công tác Lễ tân và hỗ trợ các sự kiện của trường.

2. Các hoạt động vận hành:

- Thực hiện và theo dõi deadline hoàn tất phí của Học sinh mới. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán về lập danh sách học sinh mới đã đóng phí

- Hỗ trợ bộ phận Học vụ trong việc Phụ huynh học sinh hoàn tất hồ sơ Học bạ theo deadline.

- Tham gia các công tác vận hành cũng như tổ chức các sự kiện tuyển sinh mới theo phân công từ Trưởng nhóm/Quản lý bộ phận.

- Đặt lịch hẹn khảo sát, xếp lịch phỏng vấn học sinh với Hiệu trưởng và giáo viên nước ngoài.

- Thực hiện việc cho Học sinh làm khảo sát đầu vào (chuẩn bị bài thi (in đề, form phỏng vấn), gửi Thư trúng tuyển, acceptance package….)