Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 500 USD

Wellspring Saigon International Bilingual School
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Wellspring Saigon International Bilingual School

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Wellspring Saigon International Bilingual School

Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trường Wellspring Sài Gòn, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 400 - 500 USD

1. Các hoạt động chuyên môn:
- Thực hiện các lịch hẹn Tham quan trường/ Thực hiện khảo sát, phỏng vấn với Phụ huynh và Học sinh mới để nắm các thông tin cơ bản.
- Dựa vào thứ tự ưu tiên, gửi email xác nhận trúng tuyển hoặc xác nhận giữ chỗ/ hủy giữ chỗ cho Phụ huynh học sinh mới theo phân công.
- Hỗ trợ team Tư vấn trong công tác Tuyển sinh và tham quan trường
- Thực hiện tư vấn hỗ trợ Phụ huynh và Học sinh đến khi học sinh vào học, đặc biệt tư vấn hỗ trợ các thủ tục hồ sơ nhập học cho các trường hợp HS từ nước ngoài về, chuyển từ trường quốc tế 100%....
- Công tác Lễ tân và hỗ trợ các sự kiện của trường.
2. Các hoạt động vận hành:
- Thực hiện và theo dõi deadline hoàn tất phí của Học sinh mới. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán về lập danh sách học sinh mới đã đóng phí
- Hỗ trợ bộ phận Học vụ trong việc Phụ huynh học sinh hoàn tất hồ sơ Học bạ theo deadline.
- Tham gia các công tác vận hành cũng như tổ chức các sự kiện tuyển sinh mới theo phân công từ Trưởng nhóm/Quản lý bộ phận.
- Đặt lịch hẹn khảo sát, xếp lịch phỏng vấn học sinh với Hiệu trưởng và giáo viên nước ngoài.
- Thực hiện việc cho Học sinh làm khảo sát đầu vào (chuẩn bị bài thi (in đề, form phỏng vấn), gửi Thư trúng tuyển, acceptance package….)

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Wellspring Saigon International Bilingual School Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wellspring Saigon International Bilingual School

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Wellspring Saigon International Bilingual School

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

