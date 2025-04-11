Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones

Nhân viên vận hành

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Hỗ trợ và hướng dẫn gia quyến trong quá trình tổ chức tang lễ.
Thực hiện các công việc tổ chức tang lễ, từ lắp rạp, đến vệ sinh trang điểm thi hài, di quan,....
Trực tiếp tham gia vào các nghi thức tang lễ, đảm bảo tính trang trọng và chu toàn.
Tư vấn, giải đáp thắc mắc về quy trình tổ chức tang lễ cho khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dịch vụ được thực hiện chuyên nghiệp.
Hỗ trợ sắp xếp, bài trí không gian lễ viếng phù hợp với phong tục, tập quán.
Ghi nhận phản hồi từ khách hàng và đề xuất cải tiến dịch vụ.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, thái độ chuẩn mực.
Nam, yêu cầu bằng lái ô tô - tối thiểu B2
Nữ, tuổi dưới 35
Có kinh nghiệm làm trong ngành dịch vụ, y tế, chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão
Giao tiếp nhẹ nhàng, khéo léo, có khả năng xử lý tình huống tốt.
Chịu được áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm cao.
Sẵn sàng làm việc theo ca, kể cả cuối tuần và ngày lễ.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về văn hóa, nghi lễ tang lễ truyền thống.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn.
Thu nhập cạnh tranh, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được đào tạo bài bản về quy trình và nghi lễ tang lễ.
Hỗ trợ đồng phục, ăn ca và các phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones

Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường 20 Phường An Khánh, TP Thủ Đức

