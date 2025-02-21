Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải;

- Lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì, sửa chữa, vệ sinh máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải;

- Khắc phục các sự cố kỹ thuật của trạm xử lý trong quá trình hoạt động (nếu có);

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nhanh nhẹn, chịu khó, kỹ năng giao tiếp tốt với tất cả mọi người.

- Có kinh nghiệm quản lý vận hành tại các nhà máy hoặc trạm XLNT là một lợi thế.

- Trình độ: Cao đẳng trở lên. Không yêu cầu chuyên ngành.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản từ 8 triệu, thỏa thuận theo năng lực làm việc.

- Làm việc theo ca sắp xếp của quản lý.

- Có chế độ phụ cấp khi đi công tác.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin