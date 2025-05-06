Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Innotechmedia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Innotechmedia
- Hà Nội: Số 24 Phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nội dung công việc:
- Nhập hóa đơn hàng hóa và chứng từ liên quan.
- Xuất hóa đơn GTGT bán hàng.
- Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng.
- Theo dõi tồn kho hàng hóa trên hệ thống và thực tế.
- Tổng hợp và làm các báo cáo liên quan doanh thu và chi phí nội bộ theo ngày, tuần, tháng, quý.
- Hàng tháng cập nhật các chứng từ hóa đơn liên quan gửi cho công ty dịch vụ thuế.
- Đối soát hóa đơn, chứng từ trên hệ thống Misa.
- Kiểm tra tờ khai VAT hàng quý và nộp tờ khai lên hệ thống thuế.
- Soạn thảo, chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng dịch vụ và bảng công cho nhân viên
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán
Tại Công Ty TNHH Innotechmedia Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Innotechmedia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
