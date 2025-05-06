Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Innotechmedia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Nội dung công việc:

- Nhập hóa đơn hàng hóa và chứng từ liên quan.

- Xuất hóa đơn GTGT bán hàng.

- Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng.

- Theo dõi tồn kho hàng hóa trên hệ thống và thực tế.

- Tổng hợp và làm các báo cáo liên quan doanh thu và chi phí nội bộ theo ngày, tuần, tháng, quý.

- Hàng tháng cập nhật các chứng từ hóa đơn liên quan gửi cho công ty dịch vụ thuế.

- Đối soát hóa đơn, chứng từ trên hệ thống Misa.

- Kiểm tra tờ khai VAT hàng quý và nộp tờ khai lên hệ thống thuế.

- Soạn thảo, chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng dịch vụ và bảng công cho nhân viên

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.