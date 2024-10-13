Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phân tích nghiệp vụ và viết các tài liệu Kiểm thử sản phẩm Viết tài liệu, đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng Hỗ trợ người dùng ... Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
Phân tích nghiệp vụ và viết các tài liệu
Kiểm thử sản phẩm
Viết tài liệu, đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng
Hỗ trợ người dùng ...
Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo 1 ngôn ngữ lập trình, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Có kinh nghiệm triển khai Automation Testing cho dự án Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo 1 ngôn ngữ lập trình, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
Có kinh nghiệm triển khai Automation Testing cho dự án
Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm
Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 323 Đường Thanh Niên, Phường Hải Tân,Thành phố Hải Dương,Tình Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

