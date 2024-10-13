Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phân tích nghiệp vụ và viết các tài liệu
Kiểm thử sản phẩm
Viết tài liệu, đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng
Hỗ trợ người dùng ...
Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
Phân tích nghiệp vụ và viết các tài liệu
Kiểm thử sản phẩm
Viết tài liệu, đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng
Hỗ trợ người dùng ...
Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo 1 ngôn ngữ lập trình, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Có kinh nghiệm triển khai Automation Testing cho dự án Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo 1 ngôn ngữ lập trình, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
Có kinh nghiệm triển khai Automation Testing cho dự án
Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm
Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo 1 ngôn ngữ lập trình, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
Có kinh nghiệm triển khai Automation Testing cho dự án
Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm
Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI