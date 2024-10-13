Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phân tích nghiệp vụ và viết các tài liệu Kiểm thử sản phẩm Viết tài liệu, đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng Hỗ trợ người dùng ... Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo 1 ngôn ngữ lập trình, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Có kinh nghiệm triển khai Automation Testing cho dự án Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

