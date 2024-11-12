Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
- Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty
- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty
- Cố vấn, tư vấn cho ban giám đốc về pháp luật
- Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,...liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty
- Tư vấn về mặt pháp lý đối với việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thành lập mới, giải thể/sáp nhập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có thêm kiến thức chuyên môn về luật xây dựng, ngành Bất động Sản
- Kinh nghiệm: >05 năm kinh nghiệm
- Giới tính : Nam
- Độ tuổi: >37 tuổi
Tại Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, thưởng năm theo Tết âm lịch và các dịp lễ tết trong năm.
- Team building, du lịch, nghỉ phép.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI