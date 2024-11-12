Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

- Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty

- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty

- Cố vấn, tư vấn cho ban giám đốc về pháp luật

- Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,...liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan

- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty

- Tư vấn về mặt pháp lý đối với việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thành lập mới, giải thể/sáp nhập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.