Tuyển Hành chính Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 45, Quang Trung, Thành Phố, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch quản lý ngân sách văn phòng và dự trù kinh phí cho năm mới

- Xây dựng quy trình và tài liệu cho các hồ sơ liên quan đến PCCC, môi trường, thiết bị..... và giám sát việc thực hiện/triển khai tại các Đơn vị

- Xem xét đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo về trang bị, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, cấp phát thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc cho các Phòng/Ban/Đơn vị thuộc Công ty.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, envent nội bộ và các hoạt động liên quan đến chế độ phúc lợi của Công ty

- Điều phối công tác Lễ tân tại Công ty cũng như các hoạt động sự kiện của Công ty

- Kiểm soát hoạt động bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản của Công ty

- Kiểm soát việc điều hành xe Công ty, bảo dưỡng, bảo trì, đảm bảo đáp ứng công việc theo yêu cầu của các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty

- Kiểm tra chấp hành các nội quy, quy chế, quy trình hoạt động giờ giấc làm việc đơn vị trong hệ thống

- Xây dựng các quy trình, quy định phục vụ cho công tác quản trị hành chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Quản trị nhân sự, luật.... Các chuyên ngành liên quan

- Tinh thần học hỏi, cầu thị, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Khả năng làm việc độc lập cũng như kết hợp làm việc nhóm, làm việc với các phòng ban

- Kỹ năng thương lượng và đàm phán vấn đề tốt

Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc

- Môi trường làm việc nhiều bạn trẻ, năng động

- Các chế độ thưởng Lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật, teambuilding, nghỉ mát, ốm đau, thai sản, .....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS

