Tuyển Product Marketing Mix&home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD

Mức lương 700 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1st Floor, No 170 Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh, Vietnam.

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 700 - 1 USD

- Lựa chọn sản phẩm, chuẩn bị hàng, đăng tải sản phẩm, tối ưu hóa danh sách, thiết lập các chương trình khuyến mãi và các thao tác thường quy khác.

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn

- ﻿Kỹ năng giao tiếp tốt, vì vận hành cửa hàng là điểm kết nối của tất cả các khâu công việc.

Trình độ đọc và viết tốt của Trung Quốc

Good Chinese reading and writing skills

Quyền lợi

- Thưởng lễ Tết căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

- Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung

- Thời gian làm việc: 08h30 - 18h00 từ Thứ 2 - Thứ 6

- Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, nghỉ phép năm, ...

Tại Mix&home Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ

Pay social insurance and unemployment insurance in full according to regulations

Distribute holiday bonuses based on company performance

Comfortable and youthful working environment

Working hours: Monday to Friday 08:30-18:00

Holidays are enjoyed acc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mix&home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin