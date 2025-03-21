Tuyển Product Marketing Mix&home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Mix&home
Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1st Floor, No 170 Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh, Vietnam.
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 700 - 1 USD
- Lựa chọn sản phẩm, chuẩn bị hàng, đăng tải sản phẩm, tối ưu hóa danh sách, thiết lập các chương trình khuyến mãi và các thao tác thường quy khác.
Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn
- Kỹ năng giao tiếp tốt, vì vận hành cửa hàng là điểm kết nối của tất cả các khâu công việc.
Trình độ đọc và viết tốt của Trung Quốc
Good Chinese reading and writing skills
Quyền lợi
- Thưởng lễ Tết căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
- Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung
- Thời gian làm việc: 08h30 - 18h00 từ Thứ 2 - Thứ 6
- Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, nghỉ phép năm, ...
Tại Mix&home Thì Được Hưởng Những Gì
Chăm sóc sức khoẻ
Pay social insurance and unemployment insurance in full according to regulations
Distribute holiday bonuses based on company performance
Comfortable and youthful working environment
Working hours: Monday to Friday 08:30-18:00
Holidays are enjoyed acc
