Tuyển Product Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Mức lương 1 - 15 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 1 - 15 USD

Quản lý, chăm sóc danh mục khoảng 150-180 KHUT được giao định kỳ & đánh giá được hiệuquả danh mục khách hàng. Xây dựng mạng lưới khách hàng, mở rộng quan hệ từ tệp khách hàng sẵn có để khai thác,tìm kiếm các khách hàng tiềm năng Khai thác thông tin, phân tích và đánh giá các sản phẩm/dịch vụ KH đang sử dụng để amhiểu toàn diện nhu cầu tài chính của KH Tư vấn các sản phẩm dành cho đối tượng KHUT bao gồm: tiết kiệm, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm, thẻ tín dụng,... Liên tục cập nhật cho KH các tính năng mới, lợi ích mới của sản phẩm dịch vụ khách hàng đang sử dụng, các chính sách, quy định có tác động đến tài sản KH và thông tin thay đổi củathị trường, xu thế Ghi nhận & phản hồi ý kiến của khách hàng về sản phẩm dịch vụ và đề xuất các giải pháp đểnâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng ưu tiên

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vựcliên quan…. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tín dụng, kinh doanh, bán hàng trực tiếp trong lĩnh vực tàichính ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có 1-2 năm tư vấn sản phẩm dịch vụ cho phân khúckhách hàng ưu tiên,... Đã có kinh nghiệm quản lý danh mục khách hàng . Am hiểu hành vi và có khả năng phân tíchnhu cầu của KHƯT. Am hiểu các sản phẩm dành cho KHƯT bao gồm: tiết kiệm, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm,thẻ...và có khả năng tư vấn gói giải pháp tài chính tổng thể cho khách hang Khả năng học hỏi và nắm bắt nhanh, chịu được áp lực công việc cao

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

year-end

