Tuyển Product Marketing FPT TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

FPT TELECOM
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
FPT TELECOM

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại FPT TELECOM

Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 1 - 15 USD

1. Nghiên cứu và phân tích thị trường
- Phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng
- Xác định cơ hội và đề xuất ý tưởng phát triển sản phẩm, chính sách bán hàng
2. Lên ý tưởng và xây dựng gói sản phẩm
- Phối hợp với các phòng ban (Sales, Tài chính, Công nghệ...) để xây dựng gói sản phẩm phù hợp
- Định giá sản phẩm, xây dựng chính sách khuyến mãi, ưu đãi
3. Theo dõi và tối ưu hiệu quả kinh doanh
- Phối hợp với MKT, sales quảng bá gói sản phẩm
- Theo dõi KPIs, phân tích hiệu quả triển khai và đề xuất các giải pháp cải tiến

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tương đương Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Truyền thông
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương (Product Marketing, phát triển thị trường, nghiên cứu thị trường...)
- Có kinh nghiệm lên kế hoạch, xây dựng sản phẩm/dịch vụ và triển khai kinh doanh

Tại FPT TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT TELECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT TELECOM

FPT TELECOM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

