Tuyển Product Marketing FPT TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Mức lương 1 - 15 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Product Marketing

1. Nghiên cứu và phân tích thị trường

- Phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng

- Xác định cơ hội và đề xuất ý tưởng phát triển sản phẩm, chính sách bán hàng

2. Lên ý tưởng và xây dựng gói sản phẩm

- Phối hợp với các phòng ban (Sales, Tài chính, Công nghệ...) để xây dựng gói sản phẩm phù hợp

- Định giá sản phẩm, xây dựng chính sách khuyến mãi, ưu đãi

3. Theo dõi và tối ưu hiệu quả kinh doanh

- Phối hợp với MKT, sales quảng bá gói sản phẩm

- Theo dõi KPIs, phân tích hiệu quả triển khai và đề xuất các giải pháp cải tiến

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ tương đương Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Truyền thông

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương (Product Marketing, phát triển thị trường, nghiên cứu thị trường...)

- Có kinh nghiệm lên kế hoạch, xây dựng sản phẩm/dịch vụ và triển khai kinh doanh

Tại FPT TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT TELECOM

