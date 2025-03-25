Tuyển Product Marketing Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2, ngõ 86 Duy Tân, Cầu Giấy, HN

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý và vận hành hệ thống nhà hàng & bar
• Quản lý hoạt động của 01 Bar NJN, 01 nhà hàng Chợ Quê, 01 nhà hàng Nhật Fusion IL Vino Ginza.
01 Bar NJN, 01 nhà hàng Chợ Quê, 01 nhà hàng Nhật Fusion IL Vino Ginza
• Đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn phục vụ, trải nghiệm khách hàng theo định hướng thương hiệu.
• Giám sát hoạt động hàng ngày, kiểm soát doanh thu, chi phí, lợi nhuận của các đơn vị F&B.
• Xây dựng quy trình làm việc hiệu quả giữa các bộ phận liên quan.
2. Phát triển kinh doanh & doanh thu
• Tìm kiếm, xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, đối tác trong ngành.
• Đề xuất và triển khai các chiến lược bán hàng, chương trình khuyến mãi, sự kiện nhằm tăng doanh thu.
• Phối hợp với bộ phận Marketing trong việc quảng bá sản phẩm, tổ chức sự kiện, thu hút khách hàng.
• Theo dõi và phân tích xu hướng tiêu dùng, đề xuất các sản phẩm/dịch vụ mới phù hợp với thị trường.
3. Quản lý nhân sự & đào tạo
• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự F&B chuyên nghiệp, chất lượng cao.
• Xây dựng văn hóa làm việc tích cực, đảm bảo tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết trong đội ngũ.
• Đánh giá hiệu suất làm việc, đưa ra phương án cải thiện và phát triển năng lực nhân viên.
4. Kiểm soát chi phí & chất lượng dịch vụ
• Quản lý chi phí nguyên vật liệu, hàng tồn kho, giảm thiểu thất thoát, tối ưu hóa lợi nhuận.
• Kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn.
• Đánh giá phản hồi từ khách hàng, điều chỉnh và cải thiện dịch vụ để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 ngõ 86, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

