Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 1,000 USD

- Chịu trách nhiệm về công việc báo cáo( mục đích nội bộ, bên ngoài): báo cáo hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu công ty và tập đoàn, báo cáo hợp nhất từ các đơn vị kinh doanh theo yêu cầu, các báo cáo quản trị, báo cáo khác theo yêu cầu.

- Giám sát công việc được thực hiện bởi các nhân viên và đội ngũ

- Phân tích dữ liệu tài chính và hoạt động để cung cấp thông tin và đề xuất

- Đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định tài chính và pháp luật trên toán khu vực với các yêu cầu pháp lý, hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình của công ty

- Phối hợp với các bộ phận để báo cáo chính xác

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, các cơ quan tài chính và đối tác có liên quan. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

- Xác định và thực hiện và cải thiện quy trình

- Đào tạo và hỗ trợ đội nhóm thực hiện đúng các tiêu chuẩn báo cáo

- Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu và thời hạn báo cáo của tập đoàn

- Hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách và dự báo, đánh giá hoạt động kinh doanh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên