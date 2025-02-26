Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 4,000 USD

Mức lương 2,000 - 4,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà 678, Số 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 2,000 - 4,000 USD

- Lập kế hoạch, quản lý và triển khai các dự án liên quan đến mảng Healthcare của FPT Retail.

- Điều phối, giám sát tiến độ và nguồn lực của dự án, đảm bảo hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng.

- Phối hợp với các phòng ban (IT, vận hành, kinh doanh, pháp lý...) để triển khai dự án hiệu quả.

- Quản lý rủi ro, đề xuất giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo dự án vận hành suôn sẻ.

- Báo cáo định kỳ về tiến độ, ngân sách và hiệu quả dự án lên ban lãnh đạo.

- Nghiên cứu, đề xuất các công nghệ và giải pháp mới để nâng cao hiệu quả dự án trong lĩnh vực Healthcare.

Với Mức Lương 2,000 - 4,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Y dược, hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý dự án, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Healthcare, chuỗi bán lẻ dược phẩm hoặc công nghệ y tế.

- Thành thạo các phương pháp quản lý dự án (Agile, Scrum, Waterfall...).

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

- Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ERP, CRM, hoặc phần mềm quản lý Healthcare là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì

