Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH LIKE LION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LIKE LION
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY TNHH LIKE LION

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY TNHH LIKE LION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: COBI Tower 2, 2

- 4 Đường Số 8, Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, lên ngân sách và quản lý toàn bộ vòng đời của dự án công nghệ thông tin, từ khâu khởi tạo đến hoàn thành và bàn giao.
Phân tích yêu cầu của khách hàng và chuyển đổi chúng thành các nhiệm vụ cụ thể cho nhóm phát triển.
Quản lý rủi ro và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
Theo dõi tiến độ, chi phí và chất lượng của dự án, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn, ngân sách và đáp ứng các yêu cầu.
Quản lý và điều phối các nguồn lực (nhân sự, tài chính, thiết bị...) để đảm bảo hiệu quả công việc.
Báo cáo tiến độ dự án cho các bên liên quan (khách hàng, quản lý cấp cao...).
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và các bên liên quan.
Đảm bảo tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn và chính sách của công ty.
Hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên trong nhóm để đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý dự án công nghệ thông tin.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ như Java, Kotlin, JavaScript, Python, SQL, or Dart…
Hiểu biết về API design, thiết kế cơ sở dữ liệu.
API design, thiết kế cơ sở dữ liệu.
Có kinh nghiệm làm việc với AWS, GCP, v.v.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
Kinh nghiệm trong SPA (Single Page Applications) using React.js or Vue.js
SPA (Single Page Applications) using React.js or Vue.js
Thành thạo các công cụ như Git, Jira, và các công cụ khác.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực và theo dõi tiến độ dự án.

Tại CÔNG TY TNHH LIKE LION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ phúc lợi khác (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, team building…)
Cơ hội làm việc trong môi trường giáo dục/đào tạo hoặc phát triển phần mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIKE LION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIKE LION

CÔNG TY TNHH LIKE LION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà Lim Tower, Số 9-11, đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

