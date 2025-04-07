Tuyển Project Manager Công ty Cổ Phần Base Enterprise làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Toà Jasmine 1, Hà Đô Centrosa Garden, 200 đường 3/2, phưởng 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chủ động tiếp nhận và dẫn dắt dự án onboarding ngay sau khi khách hàng ký hợp đồng.

Làm việc cùng Solution Engineer và khách hàng để phân tích nhu cầu, đánh giá hiện trạng, từ đó xây dựng lộ trình sử dụng sản phẩm phù hợp.

Thiết kế và triển khai kế hoạch onboarding theo từng giai đoạn, đảm bảo khách hàng hiểu rõ và áp dụng hiệu quả các giải pháp của Base.

Đào tạo và huấn luyện khách hàng, giúp họ hiểu sâu về cách vận hành nền tảng và tư duy chuyển đổi số.

Theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả triển khai, liên tục đề xuất cải tiến để tối ưu trải nghiệm và kết quả sử dụng cho khách hàng.

Phối hợp đa phòng ban (Product, Sales, Solution, CS) để xây dựng tài liệu, quy trình và giải pháp hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Là người truyền cảm hứng và đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chuyển đổi số, mang lại giá trị thực sự từ nền tảng Base.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 1999 - 2003, có kinh nghiệm trong các vai trò liên quan đến Account Management, Customer Onboarding, Project Management, đặc biệt trong môi trường startup công nghệ hoặc SaaS là một lợi thế lớn.

Tư duy logic mạnh mẽ, có khả năng phân tích hệ thống và thiết kế giải pháp phù hợp với từng khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp và trình bày xuất sắc, có khả năng truyền đạt những khái niệm kỹ thuật hoặc quy trình phức tạp một cách mạch lạc và dễ hiểu.

Kỹ năng lãnh đạo dự án tốt, có khả năng điều phối nhiều bên liên quan và giữ cam kết với tiến độ.

Chủ động, không ngại thách thức, luôn tìm cách tạo ra giá trị vượt kỳ vọng.

Có khả năng tự học, nghiên cứu độc lập, và liên tục cập nhật kiến thức công nghệ mới.

Thành thạo tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nghe - nói - phản xạ trong môi trường giao tiếp chuyên nghiệp.

Có kinh nghiệm hoặc kỹ năng huấn luyện/training là một điểm cộng lớn.

Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise Thì Được Hưởng Những Gì

Được trao quyền và thử thách với những dự án chuyển đổi số thực sự có sức ảnh hưởng đến cách vận hành doanh nghiệp Việt.

Làm việc với nhiều mô hình doanh nghiệp đa dạng, mở rộng tư duy và cách nhìn hệ thống.

Môi trường startup công nghệ nhanh, trẻ, linh hoạt, luôn khuyến khích sự học hỏi và phát triển.

Cơ hội phát triển thành các vai trò quản lý dự án cấp cao hoặc chuyên gia tư vấn triển khai giải pháp.

Thu nhập = Lương cứng (8M - 9M) + % Commission (doanh thu & hiệu quả triển khai) + Thưởng + Phụ cấp

(Mức On-target Earning (OTE) đạt 11M – Không giới hạn)

Lộ trình phát triển/ thăng tiến rõ ràng, review performance định kỳ 3 tháng/lần, Level up 6 tháng/ 1 lần.

(Vị trí có 7 level chuyên môn, bạn được chủ động đề xuất level up nếu performance đạt được next level)

Company Trip, Lương tháng 13, Sinh nhật, Happy Hour, Lễ, 8/3, 20/10, Thưởng, Bảo hiểm, Phụ cấp,... theo Luật Lao Động và chính sách Công ty.

Voucher miễn phí 100% các khóa học về Quản Trị Base Academy+ (DX - Leader).

Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm PTI cho nhân viên.

ESOP (Employee Stock Ownership Plan): Chính sách khen thưởng dành cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công ty.

Phát triển Career Path: Performance Review & Promotion (level-up) hàng quý, bạn có quyền chủ động thăng tiến và phát triển sự nghiệp của mình tại Base.vn vì chúng tôi dựa vào năng lực và đóng góp của bạn, tính minh bạch, đánh giá và phản hồi và cải tiến liên tục.

Saturday Learning: Thay vì làm việc vào các buổi sáng Thứ Bảy, chúng tôi cùng nhau chuyển sang lịch học cố định và nhiều lịch học khác để phát triển năng lực vào ngoài giờ hành chính. Base không xây dựng văn hoá học tập mà chúng tôi học để giải quyết vấn đề vì Base có những bài toán rất phức tạp cần được giải, những thách thức của mục tiêu đòi hỏi chúng tôi phải liên tục cập nhật, trau dồi tri thức và năng lực để xử lý những vấn đề đã phát sinh, đang phát sinh và có thể phát sinh trong tương lai.

Một môi trường năng động và có động lực phát triển cá nhân cao: Mỗi cá nhân đến Base đều có một mục tiêu rõ ràng và biết & hiểu rõ điều mình muốn trở thành, vì thế chúng tôi luôn khuyến khích chia sẻ ý tưởng cởi mở và thúc đẩy các cuộc tranh luận lành mạnh để thúc đẩy năng lực cá nhân, đội nhóm, tổ chức mỗi ngày lên một tiêu chuẩn cao hơn, hoàn chỉnh hơn.

Cơ hội đón nhận thử thách thú vị: Tăng trưởng và phát triển không thể diễn ra mà không đi kèm với rủi ro, vì thế Base luôn trao niềm tin cho phép được phạm sai lầm và học hỏi từ đó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise

