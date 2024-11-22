Tuyển IT Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Project Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
- Hà Nội: Tòa nhà KeangNam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương Đến 50 Triệu
Tham gia nghiên cứu, phát triển các giải pháp an ninh mạng
Phối hợp với đối tác và các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ, hiệu quả chung của dự án
Quản lý tiến độ và nguồn lực của dự án, giám sát và hỗ trợ các thành viên hoàn thành đúng timeline
Quản lý team, phân chia công việc và đánh giá kết quả của các thành viên trong team dự án, đồng thời tạo động lực để team phát triển và tối ưu hiệu quả công việc
Đảm bảo quân số và phát triển nhân sự của dự án
Thực hiện tối ưu về mặt kiến trúc hiệu năng cho các hệ thống lớn
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm (microservice, cloud native, CI/CD)
Làm việc với dự án theo mô hình Agile/Scrum
Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp ĐH chính quy, chuyên ngành liên quan đến CNTT, An toàn thông tin, Toán tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Điện tử viễn thông,... (ưu tiên base tốt)
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm join các dự án outsourcing
Thành thạo ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình (Golang/Java/Python,...) – ưu tiên Fullstack
Tư duy tốt, nắm bắt công nghệ nhanh
Am hiểu, có kinh nghiệm thực tế với các dự án chạy theo mô hình Agile/Scrum
Sáng tạo trong công việc, có khả năng phân tích và tổng hợp tốt
Đọc hiểu tài liệu tiếng anh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì
up 50M gross - thỏa thuận theo đánh giá năng lực và expect
Trang phục thoải mái theo phong cách yêu thích của bạn
Được hưởng Full lương, Full chế độ ngay từ ngày đầu Onboarding
Được làm việc với các dự án lớn, công nghệ mới cùng đối tác hàng đầu tại Việt Nam
Được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm và triển khai chuyên nghiệp
Có cơ hội được xét nâng lương hàng năm, tùy vào kết quả công việc
Cơ hội được thử sức ở lĩnh vực chuyên sâu, sản phẩm cạnh tranh toàn cầu góp phần thay đổi xã hội
Đóng bảo hiểm theo Luật quy định
“NMS care” dành cho nhân viên có thâm niên từ 8 tháng: chính sách bảo hiểm Bảo Việt dành cho nhân viên khi đi khám nội trú
Chế độ nghỉ mát, gắn kết nhân viên: theo chính sách công ty, vào tháng 5/tháng 6 hàng năm
Lương Tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật nhân viên, công ty
Được cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc
Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng
Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
